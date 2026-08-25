ÚLTIMA HORA: Clásico Nacional América vs Chivas se jugará en Estados Unidos

América y Chivas volverán a verse las caras y esta vez lo harán fuera de México. Uno de los partidos que mayor expectación genera en el futbol mexicano tendrá una nueva edición en Estados Unidos durante el Apertura 2026.

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Chivas confirmó este martes que el Clásico Nacional viajará a California, donde miles de aficionados tendrán la oportunidad de presenciar nuevamente el enfrentamiento entre los dos clubes más populares del país.

La noticia llega, además, en medio de una temporada en la que ambos equipos volverán a encontrarse dentro de la Liga BBVA MX, por lo que habrá dos América vs Chivas separados por apenas unas semanas.

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¿Cuándo se jugará el América vs Chivas en Estados Unidos?

La cita está programada para el domingo 4 de octubre de 2026 en Oakland, California.

El escenario será el Oakland-Alameda County Coliseum, inmueble que recibirá una nueva edición de “El Clásico de México”. Chivas ya abrió el registro para la preventa de boletos a través de los canales oficiales del evento.

Ahora bien, existe un detalle importante: este América vs Chivas no forma parte del calendario del Apertura 2026.

El encuentro será de carácter amistoso, aprovechando un espacio disponible en el calendario. Guadalajara jugará contra Querétaro el 26 de septiembre y posteriormente tendrá que esperar hasta el 10 de octubre para enfrentar al Atlas.

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Habrá dos Clásicos Nacionales en apenas 15 días

Antes de viajar a California, América y Chivas tendrán que enfrentarse en un partido que sí contará oficialmente para la Liga BBVA MX.

El Clásico Nacional del Apertura 2026 está programado para el sábado 19 de septiembre, por la Jornada 9 del campeonato.

Solamente 15 días después, la rivalidad volverá a encenderse a cientos de kilómetros de México. No será la primera ocasión que ambos clubes lleven el espectáculo a California. En 2023 protagonizaron un amistoso en el Rose Bowl de Pasadena bajo el concepto de “El Clásico de México”. Aunque esta vez será Oakland la ciudad encargada de recibirlo.