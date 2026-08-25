Fecha y HORARIO del América vs Columbus Crew: las Águilas van por las Semifinales de Leagues Cup 2026

El América está a solamente tres partidos de levantar la Leagues Cup 2026. Las Águilas enfrentarán este miércoles al Columbus Crew en los Cuartos de Final, en una eliminatoria que también podría acercarlas a uno de los grandes objetivos internacionales de la temporada.

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El conjunto azulcrema consiguió su lugar entre los cuatro mejores representantes de la Liga BBVA MX durante la primera fase y ahora deberá superar a un rival que conoce perfectamente esta competencia.

Columbus Crew fue campeón de Leagues Cup en 2024 y vuelve a instalarse entre los ocho mejores del torneo. Además, existe un antecedente que América seguramente no habrá olvidado: en 2023, el conjunto estadounidense lo derrotó 4-1 durante la fase de grupos.

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¿A qué hora juega América vs Columbus Crew?

El América vs Columbus Crew se disputará el miércoles 26 de agosto a las 8:45 PM, tiempo del centro de México, en el Dignity Health Sports Park de Carson, California.

Aunque América obtuvo privilegios de localía gracias a su posición en el ranking de Liga MX, el reglamento establece que su partido se dispute en una sede neutral designada en Estados Unidos.

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Columbus Crew sabe cómo sobrevivir en Leagues Cup

El camino de Columbus tuvo de todo. El equipo estadounidense derrotó al Atlas y Pachuca durante la primera fase, antes de empatar 1-1 frente a Pumas y quedarse con el punto adicional al imponerse 3-2 en penales.

Ahora no habrá posibilidad de administrar puntos. El formato de eliminación directa establece que, si existe empate después de los 90 minutos, el clasificado se decidirá directamente mediante una tanda de penales.

Para América, avanzar tendría además una recompensa enorme. Los cuatro ganadores pasarán a las Semifinales del 1 y 2 de septiembre, mientras que campeón, subcampeón y tercer lugar obtendrán un boleto para la Concacaf Champions Cup 2027.