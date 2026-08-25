Chivas tiene ventaja si quiere fichar a este delantero de Liga BBVA MX

El mercado de fichajes tiene todavía algunos días por delante, por lo que algunas sorpresas se pueden dar. Y precisamente, de nueva cuenta se movió el entorno de Chivas, pues allí se indicó que el equipo tendría ventaja si es que el interés por Luis Puente aumenta. El ariete que pertenece al Atlante tiene una opción de recompra en caso de que el Guadalajara le busque. Esto es lo que se sabe.

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¿Chivas quiere a Luis Puente como refuerzo?

A varios sorprendió que el equipo prestara a Sergio Aguayo al futbol colombiano, esto mientras que el fichaje de Armando González se concretaba. Y es que eso dejó solamente con Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín las opciones al frente del chiverío. Dadas las circunstancias, el ariete que Milito escogió para subir del Tapatío fue Jesús Hernández. Pero sonó de nuevo el nombre del delanteri del Atlante para reforzar.

Aunque el estratega del Guadalajara indicó que su plantel ya estaba cerrado y que no requieren de más jugadores, se informó que podrían ir por el atacante de Atlante si así lo desearan. El equipo rojiblanco tiene una opción de recompra, pero allí dependería que los Potros quieran venderlo… lo cual sería prácticamente imposible dado el contexto.

El equipo de Miguel Herrera es de los más justos de plantel en todo el circuito de primera división, por lo que sería complicdo deshacerse de su ariete titular y buscar otro de manera urgente. En ese sentido, la vuelta de Puente con los tapatíos no es factible, pero ya se indicó que llevan ventaja en caso de quererle en el futuro inmediato.

¿Cuál es la historia de Luis Puente con las Chivas?

El atacante de 23 años logró establecerse en el entorno del futbol mexicano después de que concretara sus procesos formativos con Chivas. El cuadro jalisciense le formó y después de jugar incluso en el Tapatío, dio el salto a Pachuca. Su proceso en el Rebaño Sagrado se vio interrumpido por lesiones, por lo que ante la competencia dentro de la institución se fue con los Tuzos. Posteriormente encontró cabida en el Atlante, participando desde la segunda división y siendo parte fundamental del regreso del Potro a la Liga BBVA MX.