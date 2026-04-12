América vs Cruz Azul: alineaciones del partido de la Jornada 14 del Clausura 2026

Se enfrentan esta noche de 11 de abril en el Clásico Joven, América ante Cruz Azul en el Estadio Azteca que con este partido reabre en juegos de Liga MX sus puertas. Los jugadores que envíen a la cancha André Jardine y Larcamón, tendrán con ese dato una noche especial y para recordar, aunque lo más importante en primera instancia son los tres puntos y luego el ogullo.

Los 11 jugadores por equipo deberán sentir esa pasión, pues en las tribunas, en las calles y en todos lados hay aficionados de ambos equipos que desean ver a los 22 titulares jugarse todo en el césped y no dejar un balón por perdido.

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Cruz Azul, protagonista de este torneo que está en el tercer sitio del certamen hasta antes de iniciar el partido, tiene un pie en la Liguilla en tanto que América no tiene nada amarrado luego de un certamen muy turbulento, lesiones y hasta un inconveniente aéreo que se volvió tendencia en la última semana.

Así las Águilas tienen doble necesidad, por un lado los puntos para caminar hacia la Liguilla y por otro lado tener una comunión en casa y ante su gente. De perder, la crítica y el momento anímico alimentarán el mal momento y hasta los señalamientos recientes que como último rumor sostiene que Matías Almeyda, histórico con Chivas, es sondeado por las Águilas para llegar al banquillo.

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Las alineaciones de América y Cruz Azul para el partido de Jornada 14 de la Liga MX

Los 11 de André Jardine para enfrentar a Cruz Azul

30 Rodolfo Cota

3 Israel Reyes

4 Sebastían Cáceres

26 Cristian Borja

29 Ramón Juárez

6 Jona Dos Santos

10 Alejandro Zendejas

17 Rodrigo Dourado

45 Vinicius Lima

7 Paul Rodríguez

33 Patricio Salas

Los 11 de Larcamón para enfrentar a América en la Jornada 14

1 Andrés Gudiño

3 Omar Campos

4 Willer Ditta

33 Gonzalo Piovi

6 Erik Lira

8 Agustín Palavecino

16 Ángel Márquez

19 Charly Rodriguez

20 José Paradela

29 Carlos Rotondi

7 Nicolás Ibáñez

HORA EXACTA para ver América vs Cruz Azul, Clásico Joven del Clausura 2026

El Clásico Joven entre América y Cruz Azul en el Estadio Azteca, se disputará desde las 9:05 de la noche. Ambos equipos están listos para dar un juego especial y lleno de pasión.