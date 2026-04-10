Reportes indican que Italia quiere ser sede de la Copa Mundial de la FIFA

Italia, quien recientemente vivió un diro fracaso al no avanzar a la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM en vía de repechaje, alargando por tercer Mundial su sequía, tendría un plan entre manos para un futuro lejano, y es volver a ser sede de un Mundial.

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En recientes horas el rumor se exparció en Italia y diferentes medios han dado crédito a esa posibilidad, que apunta que Italia podría presentar una oferta, un plan para ser sede del Mundial en el 2038, lo cual no parece descabellado por el amplio margen que hay hacia esa fecha, el desarrollo del país, la tradición y la economía que parecen no serían un problema.

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Italia quiere resurgir y aún quedan Mundiales por delante

En 2030 España, Portugal y Marruecos (con partidos inaugurales en Argentina, Paraguay y Uruguay) celebrarán el Mundial más grande en cuanto a términos de distancias y extensión, superando el del 2026 con México, Estados Unidos y Canadá.

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Para el Mundial del 2030 los italianos no se pueden permitir otro fracaso y no asistir, pero de momento ningún aspirante tiene seguro su participación más que los anfitriones.

En 2034 ya hay sede, y es Arabia Saudita que es un país apasionado por el futbol, tal vez el mayor interesado en este deporte en la región, y con su economía y desarrollo harán un buen papel en el que de nuevo, Italia debería de acudir.

Luego para el 2038 con el plazo que hay por delante, el camino está abierto y de nuevo la versión es que Italia quiere quedarse con ese Mundial y de alguna forma comenzar una reconciliación por la serie de fracasos que marcarán por siempre su historia deportiva.