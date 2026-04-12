América 1-1 Cruz Azul: Ver EN VIVO y GRATIS HOY el resultado del sábado 11 de abril, juego de la jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX; marcador online, en línea y por internet del Clásico Joven- Presentado por Nissan
¡El Clásico Joven en el renovado Estadio Banorte! Sigue el América vs. Cruz Azul EN VIVO. Consulta horarios, canales y el minuto a minuto de la Jornada 14.
Una nueva edición del Clásico Joven se jugará en el ahora mítico Estadio Banorte. Las Águilas del América se medirá vs Cruz Azul en un duelo con sabor a liguilla. El conjunto dirigido por André Jardine se está agarrando literalmente con las uñas del octavo lugar en la clasificación general y un mal resultado hoy ante la Máquina Celeste sería brutal. Por otro lado, los pupilos de Nicolás Larcamón vienen de pasarla muy mal a media semana en Los Angeles y tratarán de recuperar sensaciones frente al acérrimo rival. El resultado del partido lo podrás seguir en vivo y gratis, por Azteca Deportes.
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¿A qué hora es el Clásico Joven América vs Cruz Azul hoy?
Será este sábado 11 de abril en punto de las 9:00 pm cuando se abran las puertas del Estadio Banorte para recibir el cotejo entre las Águilas del América y la Máquina Celeste de la Cruz Azul Recuerda que podrás seguir EN VIVO y GRATIS el resultado de este cotejo y todos los demás de esta jornada 14 por la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com