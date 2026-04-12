Fecha y HORA EXACTA: Horario para ver América vs Cruz Azul, Clásico Joven del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

Este sábado 11 de abril una edición del Clásico Joven. El Estadio Banorte será el escenario donde América y Cruz Azul se citen a las 21:05 horas (Tiempo del Centro de México), en un duelo que podría definir el destino de ambos de cara a la Liguilla del Clausura 2026.

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América: Entre el sueño continental y la realidad local

El conjunto de Coapa atraviesa una semana de contrastes. Tras el empate sin goles frente a Nashville SC el pasado miércoles en la Concacaf Champions Cup, el desgaste físico es evidente, pero el margen de error en la liga ha desaparecido. Las Águilas llegan ubicadas en el 7mo puesto con 18 unidades, una posición sumamente frágil; cualquier descuido esta noche podría catapultarlos fuera de los puestos de clasificación.

La irregularidad ha sido la sombra del cuadro americanista, que solo ha podido rescatar dos victorias en sus últimos cinco compromisos ligueros. Para el equipo más laureado de México, el mensaje es claro: no hay espacio para medias tintas. Si quieren mantener vivo el sueño de la Liguilla, los tres puntos ante el acérrimo rival son una obligación moral y matemática.

Cruz Azul: La Máquina busca el boleto directo

Por su parte, la realidad de Cruz Azul luce mucho más luminosa, aunque no exenta de presión. La Máquina Cementera llega con la posibilidad real de sellar su clasificación matemática esta misma noche. Una victoria les otorgaría una ventaja de 11 puntos sobre el octavo clasificado, garantizando su presencia en la fase final con semanas de antelación.

No obstante, los dirigidos por Nicolás Larcamón arrastran una racha de tres partidos sin ganar (E2, P1), lo que ha generado ciertas dudas sobre su cierre de torneo. La buena noticia para la afición celeste es su desempeño como visitante, condición en la que se sienten cómodos y donde solo han caído en una ocasión tras siete salidas.

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Ficha del Partido

Encuentro: América vs. Cruz Azul

América vs. Cruz Azul Fecha: Sábado 11 de abril de 2026

Sábado 11 de abril de 2026 Hora exacta: 21:05 (CDMX)

21:05 (CDMX) Sede: Estadio Banorte

El Clásico Joven no es solo un partido; es la oportunidad del América para recuperar el vuelo o el escenario perfecto para que Cruz Azul demuestre por qué ha sido uno de los protagonistas del certamen.

