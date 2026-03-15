América vs Mazatlán: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la Jornada 11 del Clausura 2026; marcador online | Presentado por NISSAN
El Club América cerrará la actividad de la Jornada 11 recibiendo al Mazatlán
El Club América busca salir de su mala racha de resultados en el Estadio de la Ciudad de los Deportes y tratará de hacerlo ante el Mazatlán, equipo que nunca ha podido derrotar a las Águilas en calidad de visitante. Azulcremas y mazatlecos se enfrentan este domingo 15 de marzo en duelo de la Jornada 11 del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX.
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