América vs Mazatlán: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la Jornada 11 del Clausura 2026; marcador online | Presentado por NISSAN

El Club América busca salir de su mala racha de resultados en el Estadio de la Ciudad de los Deportes y tratará de hacerlo ante el Mazatlán, equipo que nunca ha podido derrotar a las Águilas en calidad de visitante. Azulcremas y mazatlecos se enfrentan este domingo 15 de marzo en duelo de la Jornada 11 del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX.

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