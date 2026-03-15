Fernando Gago recibe oferta de equipo GRANDE tras fracasar en Chivas y Necaxa

Fernando Gago no tuvo el mejor paso por la Liga BBVA MX tras fracasar en su paso por las Chivas y el Necaxa, además de un paso por Boca Juniors que tampoco dejó una buena impresión; sin embargo, el estratega argentino podría volver a los banquillos para dirigir en un equipo grande del futbol sudamericano.

Te puede interesar: La sorpresa que podría aparecer en la lista de México para la Copa Mundial de la FIFA y que tiene solo un partido

Fernando Gago recibe oferta para dirigir a la Universidad de Chile

De acuerdo con información de medios chilenos, Fernando Gago ha recibido ofertas para dirigir a la Universidad de Chile para suplir la salida del entrenador Fernando Meneghini quien separado de su cargo tras la eliminación del equipo de la Copa Sudamericana.

Las fuentes señalan que Gago ya tendría la oferta sobre la mesa y la estaría analizando para darle el visto bueno y regresar a dirigir luego de cinco meses de ausencia tras su paso por el Necaxa en donde no pudo calificar al equipo a la Liguilla tras finalizar en la posición 13 del Apertura 2025.

La U de Chile marcha actualmente en el puesto siete de la Liga de Primera Chilena con paso de dos victorias, cuatro empates y una derrota que precipitaron la salida de Meneghini.

|MEXSPORT

Fernando Gago comenzó su carrera como entrenador en Aldosivi de su país y continúo en Racing llevando al equipo hasta el subcampeonato de la Liga de Argentina.

Posteriormente llegó al Guadalajara para el Clausura 2024 y calificó a las Semifinales de la Liguilla, pero para el siguiente torneo abandonó al equipo en la Jornada 11 para atender la oferta que le hizo Boca Juniors, a pesar de asegurar que no dejaría la institución Rojiblanca.

Con los Xeneizes no tuvo los resultados esperados y fue cesado luego de la fecha 15 del Campeonato de Primera División 2025. Volvió a México para dirigir en Necaxa durante el Apertura 2025, pero fue despedido tras finalizar el torneo.

Te puede interesar: Es banca en Chivas, pero un GIGANTE de Europa se desespera por ficharlo en el mercado de verano

