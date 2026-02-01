América vs Pumas: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del Clásico Capitalino de la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil; marcador online

El Clásico Capitalino Femenil acapara los reflectores en el cierre de la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil. América y Pumas protagonizarán este domingo un duelo directo por la cima de la tabla, con ambos equipos igualados en puntos y atravesando uno de sus mejores momentos del torneo.

Las Águilas, dirigidas por Ángel Villacampa, llegan ubicadas en el segundo lugar general con 13 unidades, tras una contundente victoria de 4-0 ante Mazatlán. El conjunto azulcrema presume números sólidos en ambos costados del campo: 14 goles a favor y apenas uno en contra en cinco jornadas. Para este compromiso, el cuerpo técnico podría contar nuevamente con Aylin Aviléz y Daniela Espinoza, quienes se recuperan de sus respectivas lesiones.

Por su parte, Pumas ocupa el tercer sitio de la clasificación también con 13 puntos. El equipo universitario, comandado por Roberto Medina, atraviesa uno de los mejores arranques de su historia en la categoría. Las auriazules vienen de imponerse 1-0 a Santos Laguna y mantienen el invicto, aunque con una diferencia de goles menor (+8) en comparación con el América.

El enfrentamiento representa una oportunidad clave para ambos conjuntos en la lucha por el liderato del torneo. En los últimos torneos, el Clásico Capitalino Femenil ha ganado relevancia dentro de la liga, consolidándose como uno de los duelos más atractivos del calendario.

El partido se disputará este domingo 1 de febrero en el Estadio Ciudad de los Deportes, con inicio programado a las 12:00 horas, tiempo del centro de México.

Alineaciones del América Femenil vs Pumas Femenil 2026

Local (América): Sandra Paños, Karina Rodríguez, Chidinma Okeke, Kimberly Rodríguez, Gabriela García, Irene Guerrero, Nancy Antonio, Angelique Saldivar, Jana Gutiérrez, Kiana Palacios y Scarlett Camberos.

Visitante (Pumas): Heidi González, Karen Ramírez, Ximena Ríos, Cristina Torres, Julissa Dávila, Paola Chavero, Wendy Bonilla, Alexa Huerta, Silvana Flores, Nayely Bolaños y Angelina Hix.