ÚLTIMA HORA: La MISERABLE cantidad que ganará el América por Álvaro Fidalgo

Álvaro Fidalgo dejará al Club América, cerrando un ciclo de cinco años en el futbol mexicano marcado por títulos, regularidad y un papel protagónico dentro del equipo azulcrema. La salida del mediocampista español , representa uno de los movimientos más significativos del mercado invernal para las Águilas durante el Clausura 2026.

De acuerdo con distintos reportes, Álvaro Fidalgo continuará su carrera en el Real Betis, en una operación valuada en 1.5 millones de euros, cifra que contrasta de manera importante con su valor de mercado. Según el sitio especializado Transfermarkt, el mediocampista tiene actualmente un costo estimado de 10 millones de euros, lo que evidencia que el América aceptó una reducción considerable para permitir la salida de uno de sus referentes más importantes en años recientes.

El volante se despide tras haber sido parte fundamental en la obtención de tres campeonatos consecutivos de Liga MX, un logro histórico que lo consolidó como uno de los pilares del proyecto deportivo y como una auténtica leyenda moderna del club. Su adiós marca el cierre de una etapa dorada en Coapa y la salida de un futbolista que se ganó el reconocimiento de la afición por su constancia, liderazgo y calidad en el mediocampo.

El futuro de Fidalgo apunta a España, donde continuará su carrera profesional. Aunque no se descarta que en algún momento pueda regresar al futbol mexicano, por ahora su camino está lejos de Coapa. El mediocampista cierra su etapa con el América tras disputar 195 partidos de Liga MX, de los cuales 154 fueron en fase regular y 41 en Liguilla, además de sumar 16 encuentros en competencias internacionales.

Tras cinco años en México, múltiples títulos y un papel protagónico con el América, Álvaro Fidalgo busca cerrar su etapa en la Liga MX para cumplir su deseo de volver al futbol español y asumir un nuevo desafío en su carrera profesional.

¿Qué legado deja Álvaro Fidalgo en el América?

Más allá de los títulos, el legado de Álvaro Fidalgo en el Club América queda respaldado por números y logros que lo colocan entre los futbolistas más influyentes en la historia reciente de la institución.

Durante su paso por las Águilas, el mediocampista disputó 227 partidos oficiales, en los que registró 22 goles, 30 asistencias y acumuló 18,009 minutos sobre el terreno de juego, siendo un elemento constante en el once titular a lo largo de varios torneos.

En el plano colectivo, Fidalgo fue protagonista en una de las etapas más exitosas del club, al conquistar:

Tres títulos de Liga MX (Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024)

Campeón de Campeones (2024)

Supercopa de la Liga MX (2024)

Campeones Cup (2024)

Álvaro Fidalgo es uno de los mejores jugadores que han llegado al futbol mexicano en los últimos 15 años, convertido en referente e ídolo de las Águilas por su estilo, compromiso y liderazgo dentro y fuera de la cancha. Su salida deja un vacío importante en el mediocampo azulcrema y marca el final de una era en Coapa.

