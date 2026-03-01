América vs Tigres: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del partido de la jornada 8 del Clausura 2026

La jornada 8 del Torneo Clausura 2026 nos trae uno de los duelos más esperados del semestre, Club América contra los Tigres de la UANL. Uno de los compromisos más repetidos en fases finales nos da una nueva edición a casi la mitad de la fase regular. De momento, las Águilas llegan en la séptima posición con 11 unidades, mientras que, el equipo regiomontano está una posición abajo con 10 puntos y un triunfo lo dejaría arriba de su rival el día de hoy.

Como ya es costumbre entre dos de las plantillas más potentes de todo el futbol mexicano, el pronóstico sería el que ambos equipos anotan gracias a la calidad de futbolistas como: Brian Rodríguez, Henry Martin, Ángel Correa, André Pierre Gignac y el ex jugador azulcrema hoy en Tigres; Rodrigo Aguirre.