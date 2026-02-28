Pasó sin pena ni gloria en Chivas y ahora es blanco de críticas en el extranjero por su bajo nivel

Chivas tuvo en sus filas a Gael Sandoval, jugador que pasó sin pena ni gloria por el club, pese a que llegó con gran cartel y como un prospecto a futuro, pero solo dio algunos destellos de talento. Por ello, se marchó del club y, después de quedarse sin equipo durante algún tiempo, fichó en el extranjero, donde hoy es blanco de críticas debido a su bajo nivel de juego.

El futbolista de 30 años no se ha logrado acoplar al futbol de Guatemala, a donde llegó a principios de este 2026 con Comunicaciones. Según medios del país chapín, el extremo izquierdo ha dejado mucho que desear e incluso desde su paso por El Salvador se corrió la voz de su bajo rendimiento. Conoce a la nueva Hormiga González que tiene Chivas en su plantel.

Gael Sandoval ha sido blanco de críticas en Guatemala tras su bajo nivel con Comunicación.|@gaelsandoval

Sandoval salió del retiro para jugar con Alianza en El Salvador, donde solo permaneció 6 meses, en los que marcó un gol y dio 2 asistencias en 11 partidos disputados. Mientras que ahora en Comunicaciones, suma un pase para gol en 5 jornadas de la Liga de Guatemala, según estadísticas de BeSoccer.

TE PUEDE INTERESAR:



De estrella al olvido, el paso de Gael Sandoval por Chivas

El canterano de Santos Laguna llegó a Chivas tras ser pedido por Matías Almeyda en 2017, ya que en ese momento fue considerado la nueva estrella de la Liga BBVA MX al ser un gran asistidor y nombrado Novato del Año en 2016.

Pese a que fue parte del plantel que conquistó la Concachampions en 2018, perdió protagonismo y la titularidad con el entrenador argentino. José Saturnino Cardozo le brindó una nueva oportunidad al llegar a comandar al Rebaño, pero solo mostró algunos destellos de su talento.

Debido a sus irregularidades, Gael fue cedido en varias ocasiones hasta que en verano de 2022 Guadalajara se desprendió de él. Se quedó sin jugar durante un año, y fue a mediados de 2025 que le salió una oportunidad en Centroamérica, donde actualmente juega.