ÚLTIMA HORA: América anuncia cambio de SEDE para sus partidos como local; FMF le autoriza

América regresa a casa. Luego de disputar sus juegos como local en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, el conjunto de Coapa vuelve al remodelado Estadio Banorte tras su reapertura.

Mediante redes sociales, la Liga BBVA MX dio a conocer el cambio de sede para los juegos del Club América en casa respondiendo a una solicitud realizada en diciembre de 2025 y autorizando el movimiento del equipo dirigido por André Jardine para volver al que antes fuera llamado Estadio Azteca.

"La LIGA BBVA MX informa que fue autorizada la solicitud del Club América para cambiar la sede de sus partidos como local al Estadio Banorte. La solicitud fue realizada en tiempo y forma durante la Asamblea de la LIGA BBVA MX del mes de diciembre.

"Derivado de ello, el Club América disputará sus siguientes encuentros como local en el Estadio Banorte, iniciando con el partido correspondiente a la Jornada 14 del Torneo Clausura 2026 ante el Club Cruz Azul, programado para el sábado 11 de abril a las 21:00 horas", señala el comunicado de la Liga BBVA MX.

Tras el juego de la Fecha 14 frente al cuadro de La Noria, los siguientes juegos del América como local son ante Nashville en los 4tos de Final de la Concacaf Champions Cup. Posteriormente reciben a Toluca y Atlas en el certamen local en las Jornadas 15 y 17 respectivamente.