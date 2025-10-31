América sorprendería con XI alternativo para enfrentar a León; ¿compromete el liderato?

Las Águilas del América recibirán a los Esmeraldas de León este fin de semana en lo que es, sin duda, uno de los juegos más llamativos de la Jornada 16 del Apertura 2025. No obstante, existe la posibilidad de que el conjunto azulcrema no juegue con sus mejores elementos, de acuerdo con los últimos reportes.

Como sabes, el América es un auténtico hospital debido a la cantidad de bajas que ha tenido a lo largo de la temporada. Ante esta situación, André Jardine estaría considerando descansar a alguna de sus estrellas para este enfrentamiento, esto pese a que una derrota podría significar la pérdida total del liderato.

¿América tendrá bajas para su partido ante León?

En primera instancia, vale decir que tanto Dagoberto Espinoza como Isaías Violante y la Pantera Zúñiga estarían prácticamente descartados para enfrentar a León debido a sus lesiones, aunque todo haría indicar que estos estarían listos para volver una vez comience la Liguilla del balompié mexicano.

América podría contar para este compromiso con elementos como Alejandro Zendejas, Álvaro Fidalgo, Allan-Saint Maximin y Henry Martín, quienes estuvieron disponibles en los entrenamientos en los últimos días pero que, sin embargo, también descansarían este fin de semana para que lleguen completamente sanos a la Liguilla.

Ante este hecho, todo haría indicar que, una vez más, la escuadra azulcrema utilizaría un cuadro alternativo que buscará la victoria frente a los Esmeraldas, un partido que podría ser el punto de partida para afinar sus armas de cara a la Fiesta Grande del balompié azteca.

¿Cuándo y dónde será el América vs León?

América se enfrentará a León en duelo correspondiente a la Jornada 16 del Apertura 2025 este sábado 1 de noviembre en punto de las 21:00 horas. Una combinación de resultados podría llevar a los azulcremas al liderato de la tabla general, pero una derrota podría llevarlo directamente al quinto lugar de la clasificación.

