La verdadera razón por la cual Isaac del Toro compitió en el Nacional de Ensenada

Isaac del Toro sorprendió a propios y extraños al formar parte del Nacional de Ensenada, una competición que estaba fuera del calendario del ciclismo internacional. Ahora, se sabe la verdadera razón por la cual el nacido en México tomó la decisión de competir en este evento.

Así fue el cierre de Isaac del Toro en la Etapa 17 del Giro de Italia

Fue durante octubre del 2025 que Isaac del Toro compitió en el Nacional de Ensenada, un evento en donde su equipo, UAE Team Emirates, le brindó dicha posibilidad pese a que el calendario del ciclismo internacional había terminado. Ahora bien, ¿qué razón hay detrás de esto?

¿Por qué Isaac del Toro compitió en el Nacional de Ensenada?

Se sabe que Isaac del Toro compitió en este evento nacional simplemente por el hecho de tener la bandera de México en su kit, hecho que no ocurre en el calendario del ciclismo internacional. Por supuesto que esto ocurría solo si el ciclista obtenía el triunfo, hecho que finalmente sucedió.

Cabe mencionar que, en más de una ocasión, el mexicano ha mostrado el amor que tiene por su país. Ante ello, vio en el Nacional de Ensenada la oportunidad perfecta no solo para sentir el cariño de su público, sino también por el hecho de portar la bandera nacional en su uniforme.

¿Puntos obtenidos en el Nacional de Ensenada servirán para el 2026?

Así como por el hecho de portar la bandera de México en su kit, se sabe que los puntos obtenidos en el Nacional de Ensenada servirán para la próxima temporada del 2026, misma en la que Isaac del Toro buscará su consolidación dentro de su equipo, UEA Team Emirates.

Vale mencionar que el mexicano inició el 2025 fuera del Top 50 del ranking de la UCI; sin embargo, gracias a los 18 triunfos obtenidos a lo largo de los últimos meses logró colarse entre los mejores tres ciclistas del planeta al tener un puntaje que supera las cinco mil unidades.