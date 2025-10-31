WWE: El duro y polémico precio que CM Punk tendrá que pagar para ser Campeón Mundial Pesado

Este fin de semana se llevará a cabo Saturday Night’s Main Event, uno de los últimos pago por ver que la WWE tendrá y en el que, si todo sale como se espera, CM Punk podría convertirse en el nuevo Campeón Mundial Peso Pesado de la empresa si es que logra vencer a Jey Uso.

Cabe mencionar que este título ha sido buscado por CM Punk durante muchos meses; sin embargo, la oportunidad llegó una vez que se confirmó la lesión de Seth Rollins, el cual dejó el cinturón vacante. No obstante, Punk deberá pagar un precio muy alto si es que realmente quiere ser campeón en la WWE.

WWE: ¿Qué precio deberá pagar CM Punk para ser el Campeón Mundial Pesado?

De acuerdo con información del portal Wrestling Observer Newsletter, dentro de la WWE los altos mandos han estudiado últimamente la posibilidad de que CM Punk se quede con el Campeonato Mundial Pesado de la empresa a cambio de que su personaje se vuelva un completo heel.

Watch the rivalry between CM Punk and Jey Uso before they collide for the vacant World Heavyweight Championship THIS SATURDAY at #SNME.



▶️ https://t.co/bsriCpwU2w pic.twitter.com/EkrkxzFfF9 — WWE (@WWE) October 30, 2025

En estos momentos CM Punk pertenece al apartado baby face; sin embargo, dentro de la empresa consideran que su impacto como campeón rudo podría ser más fuerte considerando que el otro campeón mundial -Cody Rhodes- es “técnico”, lo cual haría que la WWE tenga dos rostros completamente distintos liderando la empresa.

Otro punto a detallar es que, según la misma fuente, el campeonato de CM Punk sería solamente de transición, pues a la larga consideran que el siguiente campeón sería Bron Breakker. Vale decir que dicha información no está confirmada, por lo que habrá que esperar a lo que ocurra mañana en el evento antes mencionado.

¿Penta será campeón en Saturday Night 's Main Event?

En esta misma función se llevará a cabo una triple amenaza por el Campeonato Intercontinental de la WWE, mismo que ostenta Dominik. El hijo de Rey Mysterio se verá las caras contra Rusev y Penta, quien buscará terminar el 2025 como uno de los campeones más importantes de la empresa.