La Máquina de Cruz Azul es uno de los principales candidatos a quedarse con el título del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX de la misma forma que ocurrió hace seis meses cuando, de la mano de Joel Huiqui, alcanzaron la gloria al vencer como visitantes a los Pumas de la UNAM.

La rivalidad entre ambas instituciones siempre ha sido fuerte; sin embargo, la realidad es que la misma creció en los últimos seis años gracias a la cantidad de veces que Pumas y Cruz Azul se han visto en Liguillas, así como a la cantidad de jugadores que han compartido con el paso del tiempo.

¿Qué jugador de Cruz Azul lanzó una indirecta a Pumas, su club de origen?

Fue durante la semana pasada que Amaury García, jugador de Cruz Azul, se volvió tendencia en las redes sociales luego de conceder una charla con Javier Alarcón en la que lanzó la siguiente frase: “Llegué a pensar que no tenía nivel para jugar en primera división, pero hoy puedo decir que ellos se equivocaron”.

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Para poner un poco de contexto, vale decir que, después de 12 años perteneciendo a Pumas, el equipo decidió no renovar el contrato del mediocampista de formación, motivo por el cual recayó en Cruz Azul prácticamente a coste cero y en medio del sistema de juego de Martín Anselmi.

Amaury García tuvo muchas complicaciones para lograr un puesto en el XI titular, mismo que encontró de la mano de Nicolás Larcamón. Hoy, con Joel Huiqui al mando, el mexicano de 24 años de edad es tan importante que recientemente renovó su vínculo con La Máquina hasta el 2030.

¿Cuáles son los números de Amaury García en Cruz Azul?

El canterano de Pumas ha estado con Cruz Azul durante poco más de dos años, por lo que ya duplicó los partidos que registra en la Noria en relación con los universitarios. Al día de hoy, Amaury registra poco más de 2,260 minutos distribuidos en 47 duelos disputados.