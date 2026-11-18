Javier, el Chicharito Hernández, es considerado uno de los mejores jugadores en la historia de la Selección Mexicana y, a su vez, uno de los futbolistas con más éxito en el viejo continente gracias a su paso en equipos como el Manchester United, el Real Madrid, el Bayer Leverkusen, el West Ham y el Sevilla.

En ese sentido, una de las razones por las cuales el Chicharito Hernández alcanzó un éxito tan grande a nivel internacional deriva de su sentido de resiliencia y de la forma en cómo aprovechó cada una de las oportunidades que tuvo no solo en Inglaterra, sino en España y México.

¿Cuál es la frase que hizo grande a Javier, el Chicharito Hernández?

Javier Hernández entiende que parte del éxito que tuvo derivó de la forma en cómo trabajó en cada uno de los equipos en los que estuvo; sin embargo, también dejó ver, a través de una frase, que las cosas extraordinarias o que no se tienen pensadas a veces también pueden sorprender por lo que pueden significar.

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“Yo no tengo superpoderes y he logrado lo que he logrado. Lo bonito de la vida es que puedes sobreponerte. No es fácil, sino sería aburrido y plano. Cualquiera podría hacerlo”, explicó el Chicharito Hernández, quien hoy en día colabora en distintos medios de comunicación mexicanos, estadounidenses e ingleses.

¿Cuáles son los principales logros del Chicharito Hernández como futbolista?

En estos momentos, Javier Hernández continúa siendo el máximo goleador en la historia de la Selección Mexicana al sumar un total de 52 goles en 109 compromisos oficiales, marca que podría romperse si es que Raúl Jiménez tiene un 2027 de ensueño con el combinado tricolor.

Del mismo modo, el Chicharito tuvo la fortuna de anotar en tres Copas Mundiales de la FIFA siendo estas Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018. En adición, ganó el reconocimiento al mejor jugador del año de la CONCACAF en 2015, así como dos Premier League con el Manchester United.