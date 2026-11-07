América y la PESADILLA que vive en su estadio; ¿cuál es su racha más larga sin ganar de local?

Este fin de semana se llevó a cabo uno de los juegos más interesantes del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX cuando las Águilas del América recibieron a los Diablos Rojos del Toluca en la cancha del Estadio Banorte, teniendo como resultado un empate a dos tantos.

Con este resultado, el América mantuvo el liderato de la tabla general al registrar 29 unidades, aunque ahora empata con Chivas y Cruz Azul pero con una mejor diferencia de goles. Sin embargo, algo a detallar es la triste racha que el club tiene precisamente en su cancha, el Banorte.

¿Cuál es la triste racha del América en el Estadio Banorte?

A unas semanas para el inicio de la Liguilla del Apertura 2026, América atraviesa por uno de sus peores momentos de los últimos años cada que juega como local, pues no ha podido hacer del Estadio Banorte un templo del dolor para los equipos contrarios tal y como ocurrió al inicio de la temporada.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

Y es que el Club América no sabe lo que es ganar en casa en sus últimos cinco compromisos, mismos en donde registra tres empates y dos derrotas; es decir, solamente 3 puntos de 15 posibles, lo cual habla del terrible estado de forma que el club tiene en estos momentos.

¿A cuántos partidos sin ganar está América de su peor racha de los últimos años en el Banorte?

América está muy cerca de igualar la racha negativa que tuvo con André Jardine, quien dicho sea de paso logró el tricampeonato con el club durante su paso en Coapa. Del mismo modo, un hecho similar de seis juegos sin victoria en el Azteca se dio durante el torneo Apertura 2015; es decir, hace más de una década.

Por lo pronto, vale decir que el próximo partido del América en el Estadio Banorte será hasta la Liguilla del futbol mexicano, pues durante los siguientes dos juegos de la temporada regular los azulcremas tendrán visitas de peligro cuando se midan a los Pumas y a los Tigres de la UANL.