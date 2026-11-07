Pumas confirma a su primer “refuerzo” para el 2026; pagará casi 100 millones por él

Pumas está contra las cuerdas en este cierre de temporada regular y está consciente que necesita más que un milagro para acceder a la Liguilla del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, esto pese a que, hace tan solo unos meses, estaba disputando una final más en su historia.

A pesar de esta situación, la directiva de Pumas ya está trabajando en lo que será la próxima temporada y, mientras se decide la continuidad -o no- de Esteban Solari, el conjunto del Pedregal tendría trabajado a su primer fichaje para el Clausura 2027, el cual ya sabe lo que es jugar con el club.

¿Cuál es el fichaje que Pumas espera tener para el siguiente año?

De acuerdo con información del periodista César Luis Merlo, los Pumas de la UNAM tienen casi todo acordado para comprar de forma definitiva a Robert Morales, centro delantero paraguayo que estuvo vinculado al club en forma de préstamo durante el último año proveniente de los Diablos Rojos del Toluca.

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La fuente detalla que en estos torneos Robert Morales se habría ganado la confianza de la directiva de Pumas, por lo que los dueños del club harían un esfuerzo importante por fichar al jugador que ha sido vital en estas últimas temporadas junto al brasileño Juninho.

¿Cuánto dinero tendrá que pagar Pumas a Toluca por Robert Morales?

El periodista argentino señala que el interés de Pumas por la Pantera Paraguaya es tan grande que estarían dispuestos a pagar alrededor de cinco millones de dólares (casi 100 millones de pesos mexicanos), una cantidad que muy pocas veces se suele ver dentro del cuadro de la UNAM.

Sin embargo, vale decir que dicha cantidad vale la pena para un elemento de 27 años de edad que, en poco menos de un año, ha disputado más de 3,300 minutos con el primer equipo de Pumas, tiempo en donde además registra 14 anotaciones y seis pases a gol.