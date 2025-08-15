¿Le va a Canelo? Amir Khan revela el nombre de su favorito en la pelea Canelo vs Crawford

El ex peleador Amir Khan atendió el llamado de Box Azteca, para conocer su opinión sobre la pelea de Canelo vs Crawford que está a un mes de suceder, y como voz autorizada al ser el único peleador que enfrentó a los dos, soltó su pronóstico de cara al duelo que podrás ver por Box Azteca.

Canelo Álvarez firmó al igual que Crawford, el pleito que los confrontará en Allegiant Stadium en donde el mexicano expone su campeonato indiscutido.

Canelo está vigente como un peleador de altísimo nivel, incluido en los rankings libra por libra y como la cara del deporte a nivel mundial. Enfrente está Crawford, un virtuoso del pugilismo invicto con dos campeonatos indiscutidos en su trayectoria y en búsqueda del tercero.

Sin embargo, solo un boxeador que haya enfrentado a los puede tener los argumentos para decidir quién podría ganar el combate a 12 rounds en la división de los supermedianos.

Canelo vs Crawford y el favorito de Amir Khan

Amir Khan, ya retirado en el boxeo y de 38 años, recalcó que Canelo Álvarez es un boxeador que siempre será de cuidado para todos los rivales que enfrente, pero que el invicto y nulos golpes severos de Crawford son un factor para que la victoria ligeramente se pueda decantar para él.

“Va a ser una pelea muy cerrada. Creo que tal vez diré 55 % en favor de Crawford y 45 % Canelo, porque siento que Crawford es más fresco y no ha recibido tantas palizas ni peleas duras”, comentó Amir Khan en conexión especial desde México hasta Arabia Saudita.

A su juicio, las sendas batallas de Canelo contra tipos como Gennady Golovkin, Dmitry Bivol y otras tantas, serían el factor en relación a Crawford que sus rivales y capacidad elusiva lo han mantenido prácticamente intacto.

Amir Khan advierte a Crawford sobre el poder noqueador de Canelo

Pese a la ventaja que observa en favor de Crawford, Amir Khan asegura que un golpe bien conectado de Canelo puede ser la clave.

“Pero mira, esto es boxeo, donde un puñetazo puede cambiar una pelea y Canelo tiene el poder de noquear a cualquiera”.

TV Azteca transmitirá Canelo vs Crawford

El combate de Canelo ante Crawford, lo podrás ver este próximo 13 de septiembre, a través de Azteca Siete, con la cobertura, narración y comentarios del Box Azteca Team, desde el Allegiant Stadium de Las Vegas.