Canelo vs Crawford, a un mes de la gigantesca batalla de boxeo en Allegiant Stadium, un coloso que se inaugurará para el pugilismo

Canelo Álvarez y Terence Crawford están a un mes de enfrentarse en una batalla de alto calibre en Allegiant Stadium de Las Vegas, un pleito entre dos pugilistas con un palmarés que los tiene ubicados entre los mejores de la historia del deporte.

El choque es en la división de los supermedianos, donde Canelo tiene años reinando y ha sido dos veces monarca indiscutido, en tanto que Crawford escala dos categorías para tomar la pelea más grande en su trayectoria.

Realmente Canelo puede hacer las batallas más grandes y para el propio Crawford pese a su enorme legado y talento, solo ante Álvarez Barragán el 13 de septiembre podría tener la pelea más lucrativa y llamativa de su vida en el boxeo.

El cambio físico de Crawford que ha despertado la sorpresa de los aficionados al boxeo

Terence Crawford, el talentoso dos veces monarca indiscutido, ha transformado su físico para este combate, ya se entrena como un 168 libras y se nota grande, poderoso y musculoso.

La gran incógnita es la velocidad que tendrá Crawford con esta subida de categoría y el poder que llevará consigo en los puños.

Aunque también es importante recordar que Crawford es un tipo pesado que para pelear en superwelter hacía un corte de peso considerable. Por ejemplo en su duelo en contra de Israil Madrimov que peleó en superwelter, terminó subiendo al ring en 169.8 libras.

Allegiant Stadium, el segundo estadio más caro del mundo, la arena en donde peleará Canelo vs Crawford

El Allegiant Stadium, recinto moderno en Las Vegas , habría costado cerca de 1,900 millones de dólares, solo por debajo del SoFi Stadium que habría costado entre 5 mil y 6 mil millones de dólares.

Este super estadio, casa de los Raiders de Las Vegas no ha recibido hasta la fecha un evento de boxeo y se estrenará en un evento de ese calibre y su antecedente más parecido en ese sentido, es la Wrestlemania que se celebró en marzo durante dos días.

Nombre de nacimiento: Santos Saúl Álvarez Barragán.



Apodo: “Canelo” Nacionalidad: Mexicano Fecha de nacimiento: 18 de julio de 1990. Récord profesional: 63 victorias (39 KO), 2 derrotas, 2 empates.

Terence “Bud” Crawford

