Lo que aprendimos del pase del Manchester City a semifinales de Champions League

Uno de los partidos que más expectativa generó en los Cuartos de Final de la Champions League, fue el que enfrentó al Atlético de Madrid frente al Manchester City. El estilo de Diego Simeone frente al de Pep Guardiola. Una llave que nos dejó sólo un gol pero algunas enseñanzas y acá te contamos lo que aprendimos.

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El estilo de Simeone es indescifrable

Hay que ser sinceros: el gol de Kevin De Bruyne en Inglaterra, fue premio a la insistencia pero no de un estilo que el Manchester City haya logrado implementar ante Diego Simeone. Los rojiblancos dominan de manera perfecta lo que el 'Cholo' quiere y estuvieron cerca de cerrar una obra perfecta.

Manchester City apenas pudo hacer un gol en 180 minutos pero lo irónico es, que eso les bastó para llevarse el pase a las semifinales...

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Pep Guardiola también sabe defender

La Máquina que ha construido Pep Guardiola con el conjunto del City, está perfectamente aceitada. El único sueño que les falta por cumplir, es el de la Champions League pero dieron un paso muy grande hacia el objetivo.

Además, etiquetados con una producción ofensiva imparable, ahora demostraron que también saben defender si de eso se trata y así viajarán a Madrid, ahora para enfrentarse al equipo de Carlo Ancelotti.

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Manchester City no es favorito

Más alñá de estar ubicado, otra vez, entre los cuatro mejores del torneo, el Manchester City no parte como favorito en la eliminatoria ante el Real Madrid. Llamémoslo locura, pero en la llave ante el Atlético, demostraron que no tienen esa mística que la Champions League requiere.

Será interesante ver qué es lo que plantea Pep Guardiola para sacar el partido adelante, si es que quiere ubicarse en la final de la Champions League por segundo año consecutivo, recordando que la temporada anterior se matieron a la disputa por el título pero fueron superados por el Chelsea.

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