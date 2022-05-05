Lo que aprendimos de la derrota de Pumas en la Final de Concachampions

No iba a ser fácil para los Pumas, pero pocos pronosticaban que el Seattle Sounders arrollara con tal autoridad al club universitario, que después de dejar escapar una ventaja de dos goles en la serie final de la Concacaf Champions League, fue el encargado de otorgarle la estafeta a un equipo de Estados Unidos por primera vez en más de dos décadas.

Sin duda, un fracaso mayúsculo para el equipo de la UNAM y para la Liga BBVA MX. Esto es lo que aprendimos de la derrota de los Pumas en la Final de la Concachampions ante el Seattle Sounders.

Las desconcentraciones sepultaron a los Pumas

Pumas tenía medio boleto en la mano, pero el Seattle Sounders empató con muy poco el 2-0 en contra en Ciudad Universitaria, y jugó bien sus cartas a favor en este duelo de vuelta.

Los de la UNAM tuvieron todo para manejar la serie a su antojo, pero regalaron la ventaja con dos penales infantiles, y ofrecieron muy poco en Seattle, en un estadio que se volcó en favor de los estadounidenses como nunca antes se había visto en la historia de este torneo.

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El equipo de Andrés Lillini cargará con la pesada losa de haber sido el encargado de permitir a un equipo de la MLS volver a ganar este torneo, después de 22 años de sequía.

El orgullo no es suficiente

Los Pumas tienen un plantel corto y que a estas alturas de la temporada ya sufre demasiado para competir a lo largo de 90 minutos.

En la segunda mitad, el equipo dirigido por Andrés Lillini se cayó a pedazos, en gran parte gracias a un gran manejo de la pelota del Seattle Sounders, y un Raúl Ruidíaz que recordó sus mejores momentos de la Liga BBVA MX.

El orgullo no alcanzó, porque este siempre debe ir acompañado de buen futbol y de calidad, como lo demostró el Real Madrid en su remontada ante el Manchester City. Los Pumas deben analizar hasta dónde quieren competir tanto en el liga mexicana como en torneos internacionales, porque con esto no les alcanzará para seguir creciendo su historia.

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Una cachetada a la Liga BBVA MX

En términos operativos, la MLS superó hace mucho a la Liga BBVA MX y poco a poco lo está haciendo también en el plano deportivo.

A nivel Selección Nacional, Estados Unidos ya venció al combinado Azteca en dos finales consecutivas: Nations League y Copa Oro. A nivel de clubes, no mucho tiempo después, llega esta caída que sin lugar a dudas debería alarmar a la Federación Mexicana de Futbol.

Tras 16 años de dominio a nivel Concacaf, por primera vez un club mexicano no representará al sector en el Mundial de Clubes.