ÚLTIMA HORA: André Jardine adelanta el refuerzo que tendrá el América para su próximo partido

Alejandro Zendejas viajó con el Club América a Honduras para el duelo continental ante el Olimpia y entra en la consideración del cuerpo técnico para reaparecer con el primer equipo tras un periodo de recuperación. El seleccionado de los Estados Unidos es parte de la expedición que viajó a suelo hondureño, lo que abre la posibilidad de que tenga minutos en la serie internacional de la CONCACAF Liga de Campeones si el entrenador decide darle carga progresiva.

Te puede interesar: ¡INSÓLITO! Portero abandona la cancha en pleno partido por un increíble motivo

RESUMEN: Juárez vs Cruz Azul | J4 | Clausura 2026 | TV Azteca Deportes

En la rueda de prensa previa, el director técnico André Jardine confirmó el estado del jugador y dejó claro que la idea es no forzar su regreso: “Zendejas está con nosotros y está apto para jugar. Entrena bien. Fuimos muy cuidadosos con él para darle tiempo de recuperarlo y no arriesgarlo. Estamos felices con su regreso. Solamente le falta ritmo y el acondicionamiento que jugando va a tener. Nos sentimos más fuertes como grupo teniendo a Zende por la importancia que tiene”, dijo el timonel brasileño, frase que resume la ruta del club para su reincorporación a la rotación de los Azulcremas.

¿Qué puede aportar el regreso de Alejandro Zendejas al América?

Técnicamente, la inclusión de Zendejas frente al Olimpia aportaría variantes en la banda y en la generación de juego, espacio en el que ha sido determinante, aunque el cuerpo técnico prioriza su adaptación y el ritmo competitivo antes que una titularidad inmediata. En los entrenamientos en el Nido, el volante ha mostrado señales positivas de recuperación y disponibilidad.

Alejandra Zendejas llegó al America en 2022 y suma un tricampeonato|@azensaa_

¿Cuál sería el plan de André Jardine para cuidar a Alejandro Zendejas?

La decisión final sobre su participación en el partido dependerá de la evolución en las próximas sesiones, la evaluación del acondicionamiento en altura y la lectura táctica del rival. Jardine parece inclinado a gestionar los minutos con prudencia: ganar presencia en el banco y, de ser oportuno, entrar para recuperar ritmo en un contexto competitivo que no comprometa su estado físico.

La gira a Honduras certifica que Zendejas está en el plan del América para volver a la actividad; su intervención ante Olimpia será una medida calculada por el cuerpo técnico que busca equilibrar la necesidad deportiva con la protección del futbolista tras su reciente proceso de recuperación.

Te puede interesar: OFICIAL: Equipo de Europa anuncia la contratación de delantero mexicano

