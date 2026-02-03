¡INSÓLITO! Portero abandona la cancha en pleno partido por un increíble motivo

Cuando la naturaleza llama hay que atender sin importar si te encuentras a mitad de un partido de futbol del Campeonato Mineiro como le ocurrió a Cassio, portero del Cruzeiro quien tuvo que abandonar la cancha en pleno partido de su equipo ante el Betim por la Jornada 6.

Cassio, portero del Cruzeiro, abandona la cancha en pleno partido por malestares estomacales

El experimentado portero Cassio Ramos vivió un momento insólito, luego de que presentara problemas estomacales durante el segundo tiempo del partido ante el Betim que lo obligaron a pedir permiso al silbante para ausentarse durante unos minutos para ir a los vestidores al baño.

El guardameta aprovechó un tiro de esquina para pedir permiso al árbitro Murilo Misson Junior para salir del campo por cuatro minutos para acudir de emergencia al baño para realizar sus necesidades fisiológicas mientras compañeros y rivales lo esperaban en la cancha con una sonrisa en el rostro.

Cassio, de 38 años, incluso recibió medicamentos de parte de uno de los médicos del equipo en pleno partido debido a los problemas estomacales con los que jugó.

Una vez atendida la emergencia, el portero regresó a la cancha para continuar el partido con una sonrisa en el rostro, pero liberado de la presión estomacal que le incomodaba mantener la compostura. Al final, su equipo sumó tres puntos tras conseguir la victoria por la mínima diferencia.

