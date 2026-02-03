OFICIAL: Equipo de Europa anuncia la contratación de delantero mexicano

Antes de que cierre el mercado de fichajes de Europa, el Dundee Football Club de Escocia anunció la contratación del delantero mexicano Aldahir Valenzuela proveniente de los Rayados de Monterrey, quien aun está sujeto a aprobación internacional.

Aldahir Valenzuela es presentado con el Dundee FC

Aldahir Valenzuela, de 18 años, fue presentado con el Dundee FC y llega a club con un contrato a préstamo por seis meses con opción a compra. Su traspaso forma parte de una alianza estratégica entre el club escocés y los Rayados de Monterrey.

Valenzuela, quien se desempeña como extremo por izquierda, estuvo a prueba en el equipo durante varios meses y convenció al cuerpo técnico para recibir una oportunidad en el primer equipo al que llegará como una promesa.

"El Dundee Football Club se complace en anunciar el fichaje del delantero Aldahir Valenzuela, procedente del Monterrey, en préstamo hasta el verano de 2026, sujeto a la aprobación internacional. Aldahir firma como parte de nuestra alianza estratégica con los Rayados", compartió el club británico.

El mexicano, quien debutó profesionalmente el 12 de febrero del 2025, ha disputado tres partidos con los Rayados de Monterrey y convirtió un gol en un amistoso ante el Betis.

"Me siento muy orgulloso de unirme al Dundee FC. Es un nuevo reto unirme a este gran club y espero aportar lo máximo posible durante mi estancia aquí", dijo Valenzuela tras ser presentado con el equipo de Escocia.

El Dundee FC se encuentra actualmente en la novena posición de 12 en la Premiership escocesa, la máxima categoría, con un récord de seis victorias, cinco empates y 13 derrotas.

