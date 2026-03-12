América estuvo cerca de perder a André Jardine, pero curiosa RAZÓN lo impidió

América regresó a la senda del triunfo en la Liga BBVA MX dentro del Clausura 2026 luego de vencer a domicilio a los Gallos del Querétaro, por lo que ahora mismo dependen de sí mismo para acceder a la Liguilla. En ese sentido, ¿sabías que su técnico, André Jardine, pudo haber abandonado el Nido?

Resulta que André Jardine, técnico del Club América que logró un tricampeonato con la institución azulcrema, estuvo tentado a regresar al futbol de su país natal a través del Sao Paulo; sin embargo, una interesante razón le impidió dejar Coapa. ¿Quieres conocer más al respecto?

¿Por qué André Jardine, técnico del América, no llegó al Sao Paulo?

Lo primero a tener en cuenta es que el Sao Paulo, uno de los líderes del Brasileirao, recientemente se quedó sin técnico luego del despido de Hernán Crespo, quien supuestamente abandonó la institución por problemas internos. Fue aquí en donde comenzó a sonar el nombre de André Jardine.

Jardine ha llamado la atención de varios equipos de su país natal por el gran performance que ha mostrado en el Club América, por lo que el club brasileño se interesó en él. Sin embargo, su elevada cláusula de rescisión, que asciende a 6 millones de dólares (según ESPN), habrían impedido dicha transacción.

Cabe mencionar que, hace solo unos días, André Jardine aseguró que una de sus intenciones es dirigir en la primera división de España, pues considera que es una Liga que le gusta bastante. Por tal motivo, se espera que su paso por el América termine más pronto que tarde.

¿En qué posición se encuentra el América actualmente?

Después de 10 juegos disputados hasta ahora, el Club América se ubica en la posición número 8 de la tabla general del Clausura 2026 luego de sumar 14 unidades producto de cuatro victorias, dos empates y cuatro derrotas, así como 11 goles a favor por solo 10 en contra.