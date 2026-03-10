Tras el GP de Melbourne, este es el triste presente de Checo Pérez y Cadillac en la F1

La temporada 2026 de la Fórmula 1 finalmente ha comenzado y, con ella, las primeras sensaciones en torno a lo que ocurrirá con cada uno de los pilotos y sus respectivas escuderías. Una de las que más ha llamado la atención es Cadillac, quien cuenta con Checo Pérez y Valtteri Bottas.

VIDEO | Antonio Pérez, padre de Checo Pérez, analiza el momento de su hijo en Fórmula Uno

Como sabes, Checo Pérez volverá a la Fórmula 1 después de un año sabático luego de confirmarse como el piloto principal de la escudería Cadillac, la cual hará su debut en esta temporada de la mano del mexicano y, también, junto al experimentado finlandés Valtteri Bottas.

¿Cómo será la temporada 2026 de la F1 para Checo Pérez y Cadillac?

El primer gran premio de la temporada fue uno de los más complicados para Checo Pérez, Valtteri Bottas y Cadillac prácticamente desde el principio, pues iniciaron el mismo desde los últimos lugares luego de una reclasificación en donde la escudería tuvo varios errores colectivos e individuales.

Bajo este contexto, el Gran Premio de Melbourne no fue lo esperado para Cadillac luego de no poder sumar ningún punto tras los tristes resultados tanto de Checo Pérez como de Valtteri Bottas, quienes pese a intentarlo quedaron fuera de los primeros diez lugares de la clasificación.

Tristemente para su causa, todo parece indicar que la situación se mantendrá así, al menos, durante los siguientes GP’s de la Fórmula 1. Ante ello, se pronostica un año por demás difícil para la escudería norteamericana pese al intento de la misma por hacer un marketing lo suficientemente importante como para buscar los primeros lugares de la competición.

¿Cuándo es la próxima carrera en la F1?

Prepárate, pues la siguiente carrera está más cerca que nunca. Después de lo vivido en Melbourne, la Fórmula 1 viajará a Asia para disputar el Gran Premio de China, el cual será el segundo de la temporada 2026. Este se llevará a cabo el domingo 15 de marzo en punto de las 01:00 horas, tiempo centro de México.