¿Cuántos MILLONES recibiría Cruz Azul por la venta de Kevin Mier ante nivel de Gudiño?

Cruz Azul se sigue consolidando como uno de los candidatos a lograr el título del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, pues después de diez jornadas se mantiene como uno de los líderes del certamen pese a las bajas que ha tenido en el campo, destacando la del colombiano Kevin Mier.

Kevin Mier llegó a inicios del 2024 y, de inmediato, se volvió una pieza importante en el esquema de Cruz Azul; sin embargo, desde su lesión en noviembre pasado, aunado a la increíble participación que ha tenido Andrés Gudiño como guardameta titular, la realidad es que el sudamericano podría ya no volver a la titularidad celeste.

¿Cuánto dinero recibiría Cruz Azul por Kevin Mier?

En estos momentos, y de acuerdo con información del portal Transfermarkt, la carta de Kevin Mier asciende a 7 millones de euros; es decir, 2 más de los que en su momento pagó Cruz Azul por él. Se trata de una cantidad elevada que, sin embargo, cualquier club puede negociar.

Vale decir que, con la Copa Mundial de la FIFA 2026 a la vuelta de la esquina, y considerando que Kevin Mier puede ir a la misma de la mano de Colombia, no se descarta que el portero tenga las actuaciones necesarias para llamar la atención de clubes poderosos en Europa que, a su vez, paguen más dinero por él.

¿Cuáles son los números de Kevin Mier en Cruz Azul?

Luego de brillar con el Atlético Nacional de su país natal, Kevin Mier arribó a Cruz Azul por 5 millones de euros, sumando más de dos años en la institución cementera junto a un título de Concachampions y un subtítulo de Liga BBVA MX, así como 94 compromisos hasta ahora.

En esta cantidad de enfrentamientos, el portero colombiano registra 92 goles en contra y 38 arcos invictos; sin embargo, también es una realidad que ha tenido errores graves que han significado eliminaciones para el conjunto celeste, destacando la que tuvieron hace unos meses frente al Club América.