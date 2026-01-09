CONFIRMADO: André Jardine es BAJA del América en el Clausura 2026

Comienza el Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. El Club América visita a Xolos en la cancha del Estadio Caliente durante la Jornada 1 de la nueva campaña y los de Coapa no cuentan con equipo completo.

A pocas horas de debutar en el certamen, el conjunto azulcrema no va a poder tener a André Jardine en el banquillo. De igual forma y a pesar de que en el sitio oficial de la Liga BBVA MX los refuerzos ya se encuentran registrados, el América no contaría con todas sus altas durante el partido en Tijuana.

En primera instancia, el entrenador no va a poder estar en el área técnica, esto debido a que durante la Liguilla del Torneo Apertura 2025, André Jardine fue expulsado en los 4tos de Final de vuelta contra Rayados de Monterrey. El estratega fue sancionado por la "Causal 5: Entrar en el terreno de juego para enfrentarse a uno de los árbitros, incluso si la acción se produce en el descanso o al finalizar el partido o intervenir en el juego u obstaculizar a un jugador adversario o uno de los árbitros. (Expulsión)", se lee en el reporte de la Comisión Disciplinaria.

Entre las malas noticias en el equipo azulcrema, Henry Martín tampoco se encuentra disponible por lesión. A dicha baja, diversos reportes señalan que se suman Alejandro Zendejas, Isaías Violante y Erick Sánchez.

El partido de Xolos de Tijuana vs América se va a disputar la noche de este 9 de enero en punto de las 21:00 horas. Todas las acciones del partido las vas a poder seguir EN VIVO por el sitio y App oficial de TV Azteca Deportes.

