OFICIAL: Pumas anuncia NUEVO DELANTERO para el Clausura 2026

A días de que inicie el Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, Pumas sigue haciendo movimientos en su plantilla para encarar de la mejor forma la nueva campaña.

El nuevo delantero de Pumas para el Clausura 2026

Dirigidos por Efraín Juárez, el Club Universidad Nacional se ha reforzado con Juninho, Antonio Leone, César Garza y Jordan Carrillo. Ahora, Robert Morales se suma al cuadro del Pedregal previo al debut del conjunto de la UNAM contra Querétaro en el Estadio Olímpico Universitario, encuentro a disputarse el domingo 11 de enero a las 12:00.

Bienvenido, Robert Morales a la familia auriazul 🙌

Nuevo reto, misma pasión, Robert se integra al equipo para reforzar el ataque y aportar entrega, carácter y compromiso.

Listo para defender el azul y oro con orgullo.

El delantero paraguayo llega procedente del Toluca, escuadra con la que fue bicampeón bajo las instrucciones de Antonio Mohamed durante el Clausura y Apertura 2025. En las filas de los 'Diablos Rojos', el atacante de 26 años de edad tuvo un registro de 79 partidos disputados con marca de 13 goles y ocho asistencias.

Cabe mencionar, que Robert Morales también estuvo en la órbita del Inter de Porto Alegre para jugar en Brasil, no obstante, la oferta de Pumas fue más llamativa para el exjugador de Cerro Porteño de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026 con sede en México, Estados Unidos y Canadá.

Para el certamen internacional a jugarse del 11 de junio al 19 de julio, Paraguay comparte el Grupo D junto a Estados Unidos, Australia y un rival por definir desde la instancia de repechaje.

