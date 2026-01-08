OFICIAL: André Jardine confirma DESPIDO de jugador clave en el tricampeonato del América

A un día del inicio del Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, en el Club América se siguen haciendo movimientos. Tras las llegadas de Rodrigo Dourado, Aarón Mejía y Fernando Tapia, el entrenador del equipo de Coapa, André Jardine, ha confirmado otra baja en la plantilla previo al debut del cuadro azulcrema ante los Xolos de Tijuana en el Estadio Caliente.

Te puede interesar: Real Madrid vs Atlético de Madrid: Ver EN VIVO el resultado del Derbi de la Supercopa de España

¿Por qué se va Lichnovsky del América?

De acuerdo a las propias palabras del estratega de Brasil, Igor Lichnovsky no va a continuar en el plantel para darle lugar a uno de los refuerzos para la presente campaña.

"Hay que reconocer todo el trabajo que hizo Igor Lichnovsky, fue muy importante en los primeros títulos. Pero hoy era muy importante sacar un central y traer un contención más...", dijo André Jardine en conferencia de prensa.

“El América está buscando un último refuerzo, será un jugador importante, en una posición específica y la directiva ya está trabajando en las opciones, no quiero decir nada...", agregó el entrenador sin dar más pistas o detalles.

Jugando para el cuadro de Coapa, Igor Lichnovsky tuvo un registro de 55 partidos disputados con marca de tres goles y dos asistencias. El zaguero fue amonestado en 18 ocasiones y vio una tarjeta roja. Entre sus logros con el equipo se encuentra el Tricampeonato al conquistar el Apertura 2023, Clausura y Apertura 2024, así como un título de Campeón de Campeones y una Supercopa de la Liga BBVA MX.

América visita a Xolos en la Jornada 1 del Clausura 2026, partido a disputarse este viernes 9 de enero en punto de las 21:00 horas, tiempo de la CDMX.

Te puede interesar: ¡BOMBAZO! Armando González sería BAJA de Chivas para jugar en el EXTRANJERO