André Jardine se hace cargo de la derrota frente a los Tigres

Desde que André Jardine se convirtió en el director técnico del América, a mediados del 2023, jamás había recibido cuatro goles como local y no había perdido un partido en casa por diferencia de tres anotaciones. Ante los Tigres, por la Jornada 8 del Clausura 2026, sucedió.

Al término del partido, el entrenador brasileño no ocultó la frustración que le provocó el resultado adverso y las formas mostradas contra otro de los clubes llamados a protagonizar cada semestre de la Liga BBVA MX.

“Felicitar a Tigres por la victoria, imagino que Guido le salió a la perfección, de nuestra parte es un partido para olvidar, desde el minuto uno tuvimos errores importantes, ante sin equipo que si los cometes no te va a perdonar; cuando cae el primero de nosotros inmediatamente cae el tercero, tratar de sacar conclusiones, nosotros para la secuencia, hay que admitir que hicimos un mal partido”, dijo en conferencia de prensa.

Jardine le quitó responsabilidades a los jugadores

Contrario a lo que sucede cuando las águilas se imponen (le cede el mérito a los futbolistas), el estratega azulcrema asumió la culpa por el estrepitoso tropiezo y aprovechó el micrófono para enviar un mensaje al sector más molesto de la afición americanista.

“Es responsabilidad mía, el DT es el que entrena a los jugadores, el que juega o no, cuando un jugador no juega bien, la responsabilidad es mía, en cuanto a esto, no tengan dudas, el mensaje a la afición, a lo largo de tres años, hicimos crédito para decirles que viene una versión fuerte, vamos a estar en estancias finales, quien habla de esto es el director técnico que entregó resultados importantes”, apuntó.

América, cada vez peor defensivamente

Previamente, cuando el conjunto de Coapa parecía inoperante en cuestión ofensiva y estaba colocado como el equipo con menos goles en el certamen, Jardine pidió que se observara la otra cara de la moneda: contaban con una defensa sólida, al menos en cuestión de números. Luego del descalabro, hubo crítica también para la zona baja del cuadro.

“Este fue el tema que nos ha sorprendido, no conseguimos la consistencia defensiva, perdiendo 2-0, tienes que arriesgar, casi nos sale, hicimos el 2-1, pero no tuvimos chance de empatar el juego, el 3-1 es un. Golpe anímico fuerte, no estuvimos a la altura en ningún aspecto, en ningún sitio”, finalizó.

