Conoce los 6 JUEGOS que Cruz Azul tendrá en marzo del 2026

Una vez superado el segundo mes del año con resultados realmente atractivos en general, la Máquina de Cruz Azul se prepara para uno de los meses más complicados, al menos, en cuanto a cantidad de partidos se refiere. Por tal motivo, aquí conocerás los 6 juegos que el club tendrá en marzo del 2026.

cruz azul

Serán un total de seis los compromisos que Cruz Azul tendrá a lo largo de los próximos 31 días del año, mismos de los cuales cuatro son del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX y dos más de la Concachampions. Por tal motivo, aquí conocerás cuándo y dónde serán estos juegos.

¿Cuándo serán los juegos de Cruz Azul en marzo del 2026?

Será este martes 3 de marzo cuando Cruz Azul inicie su camino en este mes cuando enfrente al Santos Laguna en punto de las 19:00 horas, tiempo centro de México. Posteriormente, el sábado 7 de marzo, la escuadra celeste hará lo propio cuando reciba al San Luis a las 5 de la tarde.

Días más tarde, el sábado 14 de marzo, se vivirá una edición más del Clásico de la Obsesión cuando la escuadra cementera visite el Olímpico Universitario para medirse a Pumas a las 21:00 horas. Finalmente, los dirigidos por Nicolás Larcamón cerrarán su participación el 20 de marzo a las 21:06 horas cuando enfrente a Mazatlán.

Estos juegos, sin embargo, no son los únicos. Cruz Azul también deberá disputar los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf, mismos en donde se medirá a los Rayados de Monterrey. Estos juegos se llevarán a cabo entre la segunda y tercera semana del mes.

¿A qué jugadores recuperará Cruz Azul en este mes de marzo?

Si bien Jesús Orozco Chiqute continúa lesionado y se espera que vuelva a mediados del año, la realidad es que Cruz Azul sí podrá recuperar a una de sus figuras en este mes, pues se espera que Kevin Mier haga acto de presencia en uno de los partidos luego de superar la lesión sufrida a finales del año pasado.