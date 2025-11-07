¡ATENCIÓN! Las SORPRENDENTES palabras de André Jardine sobre Antonio Mohamed

Toluca y América se enfrentan en la Jornada 17 del Apertura 2025 en un choque directo con sabor a definición: el Estadio Nemesio Díez será la sede este sábado 8 de noviembre en la última fecha de la fase regular donde están en juego puestos de privilegio y el liderato general.

Ambos llegan con la Liguilla asegurada, pero la motivación ahora es terminar lo más arriba posible: Toluca busca mantener como mínimo en el segundo lugar y consolidarse de cara a la siguiente fase del torneo, mientras que América necesita un triunfo y resultados favorables para aspirar al liderato. El contexto de la última jornada vuelve al partido una final adelantada, con ambos conjuntos midiendo fuerzas antes de la instancia definitoria.

En lo táctico, Antonio “Turco” Mohamed ha mostrado durante la temporada una propuesta sólida que explotó especialmente en instancias decisivas; su perfil competitivo y su manejo del plantel le dieron a Toluca resultados clave en el año. En ese sentido, André Jardine, entrenador de América reconoció públicamente la capacidad del técnico rival y apuntó al aprendizaje que implica enfrentarlo.

“Tengo admiración y cariño por Mohamed por saber su historia personal. Es un gran entrenador, un gran estratega, se hace sentir en partidos decisivos porque mueve sus piezas siempre pensando en ganar y ser solido como nosotros, tenemos muchas cosas en común. Por el reconocimiento que existe en esta liga a su trabajo, tiene mi respeto máximo como otros entrenadores buenos que tenemos. Me gusta enfrentar a este tipo de entrenador porque te hacen crecer. Cuando le ganas sabes que superaste a un rival de altura y cuando no, tratas de aprender. Son de estos entrenadores que te hacen crecer sí o sí”, puntualizó el entrenador brasileño de los Azulcremas.

¿Por qué existe tanta tensión entre América y Toluca?

La historia reciente entre ambos suma a la tensión; Toluca fue campeón en el Clausura 2025 ganándole a los de Coapa y Mohamed llegó reafirmando su historial como estratega con títulos en México, lo que eleva la lectura del duelo como más que un simple partido de liga; es una prueba de carácter para América y una oportunidad para Toluca de cerrar la fase regular con ventaja psicológica.

¿Cuáles serán las claves del partido entre Toluca y América?

Las claves del juego pasarán por la capacidad de Toluca para imponer su ritmo en casa y por la respuesta ofensiva de América, que deberá romper la solidez defensiva rival sin descuidar transiciones. Será un partido para seguir por la intensidad táctica de ambos entrenadores y por la importancia real de cada punto: la recta final del Apertura 2025 promete una batalla abierta en el Nemesio Díez.

