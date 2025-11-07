¿Quién ha sido el mejor refuerzo del torneo en la Liga BBVA MX?

Aunque para este torneo varios equipos de la LIGA BBVA MX apostaron por refuerzos de talla internacional, todo apunta a que Ángel Correa se consolidará como la mejor contratación del semestre.

El atacante de los Tigres arribó para este Apertura 2025, en el cual otros clubes como el América, Rayados y Cruz Azul, también rompieron el mercado con fichajes de renombre en busca de apuntalar sus poderosas plantillas.

Correa respondió al instante

El argentino que vino procedente del Atlético de Madrid ha cumplido con las expectativas, a diferencia de otros elementos, y hasta el momento tiene alguno de los números más sobresalientes para un fichaje de este torneo en lo que va de la fase regular.

‘Angelito’ ha producido 11 goles en las 16 fechas disputadas, la mayor cifra para un refuerzo, junto con el delantero João Pedro Geraldino del Atlético de San Luis.

Justamente, el conjunto de la UANL cerrará la última jornada recibiendo a los potosinos en la cancha del Estadio Universitario, así que este duelo servirá para determinar cuál fue el jugador más rentable que se estrenó con su equipo en este certamen.

Los números de Ángel Correa

El extremo atacante que fuera campeón del mundo con Argentina, respondió a lo que se esperaba con su contratación, al registrar hasta el momento siete goles y cuatro asistencias, en 16 juegos disputados.

En 15 de ellos ha sido titular en la alineación del técnico Guido Pizarro, y prácticamente inamovible, con un 95.35% de los minutos posibles en cancha.

Superó a grandes nombres

Ángel Correa superó a otros grandes refuerzos como el francés Allan Saint-Maximin con el América, el inglés Anthony Martial de Rayados, el argentino José Paradela de Cruz Azul, el argentino Santiago Simón del Toluca o el galés Aaron Ramsey de los Pumas.

Además el futbolista de la “U” de Nuevo León ha demostrado estar listo para los grandes escenarios, como lo será la Liguilla, después de que se estrenó como goleador en un Clásico Regio, en el pasado encuentro de la semana pasada.

