Venden en el tianguis un trofeo real del América y ni siquiera imaginas cuánto cuesta

La grandeza del Club América (que hoy tiene a una joya que abandonaría al equipo) es tan inmensa que incluso sus trofeos terminan apareciendo en los lugares más inesperados. Un creador de contenido conocido como ‘Madhunter’ mostró en sus redes sociales un antiguo trofeo de los de Coapa que estaba a la venta en un tianguis de la Ciudad de México por un precio insólito.

Esto ocurrió en el mercado de Santa Cruz Meyehualco, donde ‘Madhunter’ se topó con una pieza de plata con la inscripción “Copa de campeonato” en la parte frontal y “Propiedad del Club América” en la parte trasera. Los vendedores no supieron responder de qué año ni a qué título correspondía. Mientras tanto, los de Coapa se juegan mucho en la Fecha 17 del Apertura 2025.

Una reliquia del Club América valuada en un precio insólito

Mientras que poco trascendió sobre la fecha y el torneo, sí se sabe que es un trofeo original y hecho en plata. Quizás por eso su valor es ‘alto’: más de 100 mil pesos mexicanos, según estimaciones del actual propietario. Tras el video publicado, no se sabe si continúa disponible o algún fanático de las ‘Águilas’ ya procedió a realizar la compra.

Hasta el momento, el América no ha emitido un comunicado sobre este hallazgo del influencer, y tampoco se sabe si el club tiene registro de la desaparición de ese trofeo (si es que verdaderamente le dio importancia). Los aficionados azulcremas comentaron en el video y muchos pensaron en rescatar la pieza y devolverla a las vitrinas de Coapa.

¿Cuántos títulos tiene el Club América?

Hasta noviembre de 2025, el Club América tiene 47 títulos contando época amateur, profesional, consagraciones a nivel nacional y en el plano internacional. Sin dudas, uno de los equipos más fuertes de todo el continente. Los azulcremas siempre están orgullosos de su extenso palmarés.

Títulos amateur:

Campeonato de Primera Fuerza de la FMF / Liga Mayor: 4

Copa México: 1

Copa Challenger: 1

Copa Tower: 1

Títulos en la época profesional (nacionales):

Primera División de México / Liga MX: 16

Copa México: 6

Campeón de Campeones: 7

Supercopa de la Liga MX: 1

Títulos internacionales: