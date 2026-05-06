André Jardine presentará varias SORPRESAS en el 11 de América para enfrentar a Pumas

América llegará a los cuartos de final de vuelta del Clausura 2026 con más de cinco bajas para buscar la victoria ante Pumas en la cancha del Olímpico Universitario. Por tal motivo, desde ya André Jardine ha comenzado a mover sus fichas a fin de sorprender al cuadro universitario.

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Y es que, en medio de las ausencias que el conjunto azulcrema tendrá para este duelo, su técnico tendrá que modificar una vez más su 11 a fin de hacerlo competitivo. Bajo esta tónica, el nombre de un jugador ha comenzado a sonar en la cabeza del entrenador del América.

¿Qué jugador sería la sorpresa en el XI del América para enfrentar a Pumas?

De acuerdo con información del portal América Monumental, el técnico carioca tendría en mente hacer uso de Dagoberto Espinoza, lateral derecho que tiene muchos meses sin jugar debido a una lesión que lo ha mantenido fuera de las canchas desde el torneo pasado.

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Cabe mencionar que Dagoberto Espinoza ha tenido muchos minutos en la Sub-21 del América en las últimas semanas, por lo que, ante las bajas que el club tiene en la zona defensiva, podría ser la gran sorpresa de André Jardine para completar una línea de cuatro por el carril derecho.

Vale decir que, en defensa, Jardine no contará con elementos como Sebastián Cáceres, Israel Reyes y Cristian Borja; además, Aarón Mejía no ha logrado convencer al técnico por la banda derecha y, con la posición encontrada a Kevin Álvarez por el perfil zurdo, Dagoberto se perfila como una gran opción por dicha banda.

¿Quién será el delantero titular del América para enfrentar a Pumas?

Si bien Henry Martín se encontró con el gol el fin de semana pasado tras su tanto de penal, se espera que el técnico del América mantenga al Pato Salas como su delantero titular para el duelo ante los universitarios, por lo que el atacante de 33 años tendría que aguardar su lugar en el banquillo de suplentes.