Aumenta la polémica entre Pumas y América; este partido lo provocó

Este fin de semana se llevará a cabo el duelo correspondiente a los cuartos de final de vuelta del Clausura 2026 entre los Pumas de la UNAM y las Águilas del América, dos de los equipos más importantes del país que, a su vez, suman millones de fanáticos al interior del país.

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Ambas escuadras llegan a este compromiso luego de igualar en el duelo de ida por 3-3, con polémica arbitral incluída, dentro de la cancha del Estadio Banorte. Curiosamente, la última vez que Pumas y América se vieron las caras en el Olímpico Universitario las cosas no fueron tan distintas.

¿Qué ocurrió la última vez que Pumas y América jugaron en CU?

La ida terminó 3-3 con polémica incluída después de los dos penales marcados en favor del América en el último tramo del juego, una situación realmente similar a lo que se vivió en la temporada regular cuando ambas instituciones se vieron las caras en el Olímpico Universitario

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Se fueron los primeros 90 minutos de juego, nos vemos el próximo domingo en casa y con nuestra gente 🫂🏟️🐾



📸 Esta es la galería @CervezaTecate del partido de ida de cuartos de final. #UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/S4pWgb8hVx — PUMAS (@PumasMX) May 4, 2026

Fue el 21 de marzo cuando CU abrió las puertas para este Clásico Capitalino, mismo que formó parte de la Jornada 12 del Clausura 2026. El duelo parecía que terminaría en empate a cero tantos; sin embargo, todo cambió en el tramo final gracias a un penal marcado en favor de Pumas.

Todo comenzó con una jugada dentro del área de Guillermo Martínez, delantero que fue derribado a unos metros de la portería rival. En medio de la polémica, el juez central tomó la decisión de marcar la pena máxima, misma que fue transformada en gol por la Pantera Morales al minuto 95.

¿Cuándo y a qué hora será el duelo entre Pumas y América?

Después de lo vivido el domingo pasado en la cancha del Coloso de Santa Úrsula, vale decir que la vuelta entre Pumas y América está programada para este 10 de mayo, en plena celebración por el Día de la Madre. El duelo comenzará en punto de las 7:15 de la noche.