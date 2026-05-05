La razón por la que Cruz Azul es el favorito para ganar el título del Clausura 2026

La Máquina de Cruz Azul fue uno de los dos visitantes que salió con ventaja para la vuelta de los cuartos de final luego de vencer en patio ajeno a los Rojinegros del Atlas, por lo que, con este resultado, el club celeste está cada vez más cerca de las semifinales del Clausura 2026.

cruz azul

Esta situación se da en medio del cambio anímico que significó la salida de Nicolás Larcamón y, a su vez, la llegada de Joel Huiqui a la dirección técnica. Además, existen algunos argumentos por los cuales Cruz Azul es el candidato número uno a lograr el título de la Liga BBVA MX.

¿Qué datos indican que Cruz Azul será el campeón de la Liga BBVA MX?

La cuenta de X Statiskicks, una de las más importantes en cuanto a estadísticas de la Liga BBVA MX se refiere, lanzó alrededor de 10,000 simulaciones de la Liguilla del futbol mexicano a fin de saber qué equipo tiene más probabilidades de quedarse con el título de primera división.

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Estas simulaciones se hicieron antes de los partidos de ida, por lo que luce normal que sea Pumas quien tenga más ventaja con un 22.4 por ciento del total. No obstante, la situación cambió después del primer juego, mismo en donde los universitarios redujeron su margen considerablemente.

Dicho esto, es Cruz Azul sigue aparece en el primer lugar con un 24.55 por ciento, cantidad que aumentó después de la victoria ante el Atlas, la cual significó la segunda en la etapa de Joel Huiqui y, a su vez, una amplia posibilidad para que los celestes vuelvan a una semifinal.

¿Qué bajas tendrá Cruz Azul para la vuelta ante el Atlas?

Hasta el momento, la Máquina únicamente contará con las bajas de Jesús Orozco Chiquete y Nicolás Ibáñez, ambos por lesión. Además, se está a la espera de la evolución de Gabriel Fernández, quien no estuvo en el compromiso de ida dando paso a Christian Eberé como delantero nominal.