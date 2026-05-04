André Jardine vs Efraín Juárez: La guerra de declaraciones que calienta de más la vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026 en CU

El empate 3-3 entre América y Pumas en la ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026 dejó una eliminatoria abierta, pero también encendió la rivalidad fuera de la cancha. Al terminar el encuentro, las declaraciones de los entrenadores elevaron la tensión y calentaron aún más la vuelta en Ciudad Universitaria.

El técnico universitario, Efraín Juárez, fue directo al analizar el partido y dejó clara su postura sobre lo ocurrido en el Estadio Banorte: “Hoy hubo un solo equipo en este estadio y se llaman Pumas”, una frase que rápidamente encendió la conversación post partido.

¡Se va muy conforme! 🐾😬



Efraín Juárez se confesó "feliz" con el desempeño de sus Pumas en la cancha del América.



Los felinos cerrarán la eliminatoria en casa. pic.twitter.com/nauu3649zv — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) May 4, 2026

La respuesta del lado azulcrema no tardó. André Jardine rechazó la idea de que Pumas hubiera sido superior y defendió lo hecho por su equipo y a nivel história deportiva: “Busca cualquier estadística y vamos a ver si Pumas supera a América”.

No está tan de acuerdo 🦅⚽



Jardine responde a la declaración de Efraín Juárez; el técnico de Pumas aseguró que pumas fue mejor que el América en la ida. pic.twitter.com/eVXv4PGSe5 — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) May 4, 2026

La tensión no quedó solo en palabras, en distintos videos que comenzaron a circular en redes sociales tras el final del partido, se aprecia cómo Jardine buscó acercarse a Juárez al finalizar el partido para despedirse, pero el entrenador auriazul tomó camino directo hacia la cancha, evitando el protocolo habitual entre técnicos tras el silbatazo final. La acción fue interpretada por muchos como una señal de enojo de Juárez.

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Fecha y hora del partido de Cuartos de Final de Vuelta entre Pumas y América

La vuelta de los Cuartos de Final entre Pumas de la UNAM y Club América se jugará el próximo domingo de mayo en el Estadio Olímpico Universitario, en punto de las 19:15 horas (tiempo del centro de México).

La serie llega completamente abierta, pero con un detalle clave, América está obligado a ganar para avanzar a las semifinales, mientras que Pumas, por su mejor posición en la tabla, avanzará con cualquier empate en el marcador global. Todo está puesto para otro capítulo de alta tensión y lleno de emociones en Ciudad Universitaria.

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