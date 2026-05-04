Preocupación en América: lo que se sabe de la lesión de Cristian Borja

Cristian Borja cayó, se tomó la rodilla y ya no volvió a levantarse. La imagen del colombiano abandonando el campo en el duelo de ida de los cuartos de final de la Liga BBVA MX entre América y Pumas, sin poder apoyar la pierna, dejó más preguntas que certezas. Pero con el paso de las horas, las primeras respuestas empezaron a aparecer… y no son alentadoras.

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La acción que encendió las alarmas

La jugada fue accidental, pero brutal en sus consecuencias. Borja llevaba el balón cuando, al plantar la pierna derecha, recibió el peso de un rival que cayó sobre su rodilla. El gesto inmediato fue de dolor absoluto. Se llevó las manos al rostro, se cubrió con la camiseta y pidió asistencia sin dudar.

El partido quedó en segundo plano. Sus compañeros y rivales entendieron la gravedad de la situación al instante. Por ello reclamaron que el silbante no detuviera el partido, y fue justo ahí cuando cayó la anotación de los Pumas.

No hubo dudas: la salida en camilla fue inevitable. Minutos después, el lateral dejó el estadio rumbo a un hospital, sin poder caminar por su propio pie.

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El primer diagnóstico es desolador

A falta de estudios oficiales, el reporte inicial apunta a una posible rotura de ligamento cruzado anterior.

Si se confirma, el escenario cambia por completo. Este tipo de lesión implica cirugía y un proceso de recuperación largo, que puede extenderse entre seis y nueve meses. No es un golpe menor, ni una molestia pasajera. Es una de las lesiones más delicadas para cualquier futbolista.

La lesión de Borja no solo afecta al equipo en el cierre del torneo. También golpea su proyección inmediata.

El lateral estaba en el radar para una posible transferencia en el mercado de verano, con interés desde el extranjero. Esa operación, hoy, queda en pausa. Además, su presencia en la próxima Copa del Mundo con Colombia entra en terreno incierto.