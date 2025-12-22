André Pierre Gignac juega con camiseta de GIGANTE mundial en Monterrey

Más de 10 años de André Pierre Gignac defendiendo la camiseta de los Tigres de la UANL, por lo que cuando se da la rara ocasión de que el ariete francés vista otra playera de futbol es noticia. Ahora fue la de Boca Juniors y con el 10 de Juan Román Riquelme. El multicampeón felino y una de las leyendas del cuadro regiomontano se dio un tiempo para jugar un partido amistoso en la ciudad de Monterrey portando la remera del cuadro bostero.

A sus 40 años de edad, el ex futbolista del Olympique de Marsella se de el lujo de mostrar su magia en las calles de la ciudad mexicana y mostrar sus joyitas que tiene en el armario. Rápidamente las imágenes se hicieron virales y despertaron la lucha entre internautas mexicanos y argentinos, además de que hubo disputa entre aficionados de Boca Juniors y de River Plate en las redes sociales.

Destinado a los Tigres

Su llegada a mediados de 2015 fue un boom para el futbol mexicano y pocos esperaban lo que iba a pasar con André Pierre Giganc en los Tigres de la UANL. Cinco Ligas MX, cuatro Campeón de Campeones, una Liga de Campeones de la Concacaf y un sucampeonato de Copa Libertadores son los títulos que puede presumir el francés en más de una década en la institución felina.

Según el portal Transfermarkt, Gignac está valuado en 400 mil euros y tiene vínculo con los Tigres hasta mediados del próximo año, justo después del Mundial 2026. No es secreto que, el francés seguirá su carrera como directivo en suelo regio, algo similar a lo que hizo Guido Pizarro en el banquillo.