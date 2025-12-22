CONFIRMADO: Cruz Azul blinda su defensa con visión a largo plazo

El conjunto de Cruz Azul reforzará su defensa de cara al Torneo Clausura 2026 confirmando la adquisición definitiva de Jorge Rodarte, joven defensa mexicano de 21 años que pertenecía al equipo de Mineros de Zacatecas. La directiva celeste decidió hacer efectiva la cláusula de compra, asegurando así la permanencia del futbolista en la institución tras un semestre en el que el club le vio condiciones prometedoras.

Top 5 goles de Cruz Azul en el Apertura 2025 | ¡Golazos celestes que hicieron vibrar la Liga MX!

¿Quién es Jorge Rodarte?

Jorge Rodarte, formado en las fuerzas básicas de Mineros, llegó a Cruz Azul en calidad de préstamo durante el Apertura 2025 donde participó en cuatro encuentros sumando 99 minutos. Su desempeño en los entrenamientos y las oportunidades que recibió en la Liga BBVA MX convencieron al cuerpo técnico de que se trata de un proyecto a futuro. Con buena salida de balón, personalidad en la marca y capacidad para jugar tanto como central como lateral, el joven se perfila como una pieza que puede crecer bajo la tutela de jugadores experimentados en la defensa cementera.

Según medios informativos, la operación se cerró en términos favorables para Cruz Azul, que apostó por asegurar a un futbolista con proyección antes de que otros equipos se interesaran en él. La cláusula de compra, pactada desde el inicio del préstamo, fue activada sin mayores complicaciones, lo que refleja la buena relación entre la institución capitalina y Mineros de Zacatecas.

¿Cuál es el motivo del fichaje de Jorge Rodarte por Cruz Azul?

El fichaje de Rodarte se enmarca en la estrategia de la Máquina de rejuvenecer su plantilla y sumar talento mexicano. La directiva busca equilibrar la experiencia de referentes como Gonzalo Piovi y Willer Ditta con la energía de jóvenes que puedan consolidarse en primera división. En ese sentido, Rodarte representa una apuesta a mediano plazo, con la expectativa de que pueda convertirse en titular en los próximos torneos, tomado en cuenta también el poder cubrir la baja de Chiquete Orozco que se encuentra lesionado y estará parte del siguiente torneo en recuperación.

Para Jorge Rodarte, el reto será aprovechar la oportunidad de crecer en una institución histórica y demostrar que está listo para competir en el máximo nivel.

Los principales partidos de Cruz Azul en el Torneo Clausura 2025

Jornada 1: León vs Cruz Azul - 10 de enero

Jornada 5: Toluca vs Cruz Azul - 7 de febrero

Jornada 6: Cruz Azul vs Tigres - 15 de febrero

Jornada 7: Cruz Azul vs Chivas - 21 de febrero

Jornada 8: Monterrey vs Cruz Azul - 28 de febrero

Jornada 11: Pumas vs Cruz Azul - 14 de marzo

Jornada 13: América vs Cruz Azul - 11 de abril

