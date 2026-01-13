Fue campeón mundial, se retiró antes de los 30 y ahora practica un deporte extremo sin ropa

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se acerca con peligrosidad, motivo por el cual las curiosidades respecto a este evento no cesan. Una muestra de ello es lo que ocurrió con un futbolista que logró ser campeón mundial en Brasil 2014, pero que ahora se dedica a un deporte extremo tras retirarse a los 29 años de edad.

Panorama de la Selección Azteca | Los Protagonistas

Este jugador, que formó parte de la Selección de Alemania, tuvo un protagonismo importante en la Copa Mundial en la que los germanos se quedaron con el título. Ahora, André Schurrie se dedica a un deporte totalmente ajeno al futbol, destacando que este lo hace sin ropa. ¿De cuál hablamos?

André Schurrie, el campeón mundial que se retiró a los 29 años

Fue en la Copa Mundial de la FIFA 2014 que la Selección de Alemania logró el campeonato mundial al derrotar a la Selección de Argentina. En esta plantilla apareció André Schurrie, quien tuvo una destacada carrera en el futbol de la Bundesliga y en la English Premier League.

Te puede interesar: Esta fue la cartelera que la WWE presentó el pasado 12 de enero

Te puede interesar: México confirma dos leyendas para el Clásico Mundial de Beisbol

Schurrie se desempeñaba como centro delantero, aunque también lo podía hacer por las bandas. El alemán, además, marcó en distintas ocasiones con la selección germana, por lo que estuvo presente con muchos minutos en el Mundial 2014 en donde se consagró como campeón por encima de los sudamericanos.

Sin embargo, la carrera de André Schurrie no fue tan larga. Y es que, después de formar parte de equipos como el Mainz, Leverkusen, Chelsea, Fulham, Wolfsburgo, Dortmund y el Spartak Moscú, el alemán se retiró del profesionalismo a los 29 años con 110 goles y 51 asistencias en esta faceta.

¿A qué se dedica actualmente André Schurrie?

Después de alejarse por completo del futbol, el alemán explotó los límites de su cuerpo y de su mente a través de escenarios por demás extremos. Schurrie se retiró en 2020 y encontró en el Método Win Hof un nuevo estilo de vida , mismo que consiste en una combinación entre la respiración controlada y la exposición al frío intenso, esto con el fin de llevar al cuerpo a límites pocas veces vistos.