Esta es la brutal CARTELERA de WWE RAW hoy lunes 12 de enero

Una semana más ha comenzado y, con ello, la nueva oportunidad para hacer del camino a Wrestlemania uno de los más interesantes de los últimos años. La WWE está consciente de ello, por lo que ha preparado una cartelera por demás interesante para el RAW de este lunes 12 de enero.

Como sabes, el camino a Wrestlemania es uno de los momentos más esperados por los fanáticos de la WWE, pues es aquí en donde comienzan a vislumbrarse las rivalidades que podrían terminar en este evento. Por tal motivo, no está de más que conozcas la cartelera que se espera para este día.

¿Cuál es la cartelera que la WWE presentará en el RAW de este 12 de enero?

El combate principal que contempla la cartelera de hoy en WWE RAW presenciará un combate de pronósticos reservados entre AJ Styles y Gunther. El Fenomenal recientemente perdió su título de parejas que ostentaba contra Dragon Lee, esto luego de caer en una lucha ante los Uso.

Gunther Vs. AJ Styles would be one match I’d be happy to see #WWERaw pic.twitter.com/oz9cClh7QI — DMP (@TimelessDevil25) January 6, 2026

Con ello, AJ Styles ha comenzado un feudo en solitario frente a Gunther, quien fue el encargado de retirar a John Cena de la WWE. De hecho, ambos tuvieron un careo bastante interesante en la última edición de RAW al grado de que El Fenomenal abofeteara al austriaco, quien no hizo nada al respecto.

Ante ello, muchos rumores han comenzado a circular en las redes sociales, considerando además que AJ Styles le dirá adiós al wrestling profesional este mismo año. Por tal motivo, algunos fanáticos consideran que será Gunther quien lo retire de la misma forma en cómo ocurrió con Goldberg y John Cena.

¿Qué otros combates se vislumbran este día?

Cabe mencionar que, hasta el momento, la WWE también confirmó un combate de parejas en donde Penta hará su regreso oficial en compañía de Dragon Lee, quienes enfrentarán a dos integrantes de The Vision, siendo estos Austin Theory y el mismo Bronson Redd.