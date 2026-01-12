México confirma a dos LEYENDAS para el Clásico Mundial de Beisbol; ¿quiénes son?

El Clásico Mundial de Beisbol es, sin duda, uno de los eventos deportivos más importantes que habrá a lo largo del 2026. Ante tal situación, la Selección Nacional de México continúa reforzándose y, recientemente, confirmó la participación de dos leyendas que actualmente militan en la MLB.

La intención de México es ser una escuadra trascendente dentro del Clásico Mundial de Beisbol, mismo que medirá a los mejores países dentro del Rey de los Deportes. Ante este hecho, la organización en turno confirmó la participación de dos elementos que, sin duda, son de los mejores en sus respectivas escuadras.

Arozarena y Kirk estarán con México en el Clásico Mundial de Beisbol

Fue durante este fin de semana que la Selección de México confirmó la participación de Alejandro Kirk en la escuadra que buscará el oro dentro del Clásico Mundial de Beisbol, esto luego de la participación que el mexicano tuvo en la Serie Mundial entre los Azulejos y los Dodgers de Los Ángeles.

Randy Arozarena will play for Team Mexico in the 2026 #WorldBaseballClassic, team manager Benji Gil announces! pic.twitter.com/aOFy0ZSJOQ — World Baseball Classic (@WBCBaseball) December 9, 2025

Cabe mencionar que Alejandro Kirk es considerado uno de los mejores jugadores que la MLB tuvo en la temporada pasada, así como un elemento vital para los Azulejos de Toronto. Por tal motivo, México refuerza su plantilla con un elemento que busca ser una auténtica leyenda del beisbol nacional.

Aunado a ello, la Selección Nacional también confirmó la participación de Randy Arozarena, un jardinero que es reconocido por su liderazgo y que se perfila para ser una de las figuras más destacadas que el combinado mexicano tendrá con miras a este evento, a disputarse en los próximos meses.

¿Cuándo y dónde será el Clásico Mundial de Béisbol?

Recuerda que el Clásico Mundial de Béisbol se llevará a cabo durante el primer trimestre del año, más específicamente del jueves 5 al martes 17 de marzo del 2026. Los duelos se programaron en países como Tokio y Estados Unidos, aunque la gran final se realizará en el LoanDepot Park de Miami.