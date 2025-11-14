¿Quién es Andrés Gudiño? El portero de Cruz Azul en Liguilla

En Cruz Azul quieren darle vuelta a la página tras la derrota frente a Pumas en la última jornada de la fase regular del futbol mexicano, además el portero colombiano, Kevín Mier ya fue operado de la fractura de tibia que sufrió durante el cotejo ante los universitarios y hasta aprovechó antes de entrar a quirófano y le mandó un mensaje de buenas vibras al equipo femenil en su partido de semifinales en contra de Tigres.

“Quería enviarles un fuerte abrazo un saludo muy muy especial quiero que en ese partido les vaya bien, vayan con mucha confianza que todo va a salir bien", dijo el portero colombiano desde el hospital.

Cruz Azul se presentará ante la Comisión de Arbitraje

Por otro lado el ingeniero Víctor Vélazquez fue este día a protestar las decisiones arbitrales a la Federación Mexicana de Futbol en compañía del director deportivo, Iván Alonso; sin embargo, independientemente lo que pase con el colombiano y en la comisión de arbitraje, en Cruz Azul tienen un problema más grande por resolver, el devolverle la confianza a Andrés Gudiño, portero que será el encargado de resguardar el arco celeste no sólo en la búsqueda de la ansiada décima sino también en la Copa Intercontinental que arranca el próximo 10 de diciembre.

¿Quién es Andrés Gudiño?

Andrés Gudiño nació en Mérida, Yucatán hace 28 años, comenzó su profesionalismo con los famosos Pioneros de Cancún antes de dar el salto a la liga de plata donde vistió la playera de Venados de Mérida para luego pasar a las filas de Cruz Azul a través de su filial en Hidalgo. En 2021 llegó su debut en la Liga de Campeones de la Concacaf y en la Liga MX.

Con la Máquina, Gudiño tiene 29 partidos oficiales y 36 goles en contra, además de siete porterías en cero. El guardameta celeste, fue parte de la plantilla que consiguió la novena en 2021, doblemente campeón de campeones en el mismo año y recién campeón de la Liga de Campeones de la Concacaf este 2025.

Un portero con poca experiencia pero un buen palmares, Andrés Gudiño buscará que no se extrañe a Kevín Mier en este final de año y ¿por qué no? ser pieza fundamental para seguir cosechando títulos.

